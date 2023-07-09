Osmaniye'de 73 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yapılan aramada, M.Ö. idaresindeki otomobilde 73 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Sürücü ve araçta bulunan Ş.P. gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde arama yapılan otomobilde 73 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe-Gaziantep kara yolu üzerinde M.Ö. idaresindeki otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 73 cep telefonu ele geçirildi, sürücü ile araçta bulunan Ş.P. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel