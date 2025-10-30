Haberler

Osmaniye'de 7 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi

Güncelleme:
Osmaniye'de düzenlenen bir operasyonla, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan otomobildeki 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Polis, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
