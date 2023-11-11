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Osmaniye'de 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de yapılan operasyonda, bir ticari araçta 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ve 400 gram esrar ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.