OSMANİYE'DE 659 KONTEYNERE AİLELER YERLEŞTİRİLDİ

OSMANİYE Merkez Karaçay Geçici Konaklama Merkezi'nde 1146 konteynerin oturuma hazır olduğu, 659'una ailelerin yerleştiğini ve nüfusun ise 3 bin 729 olduğu kaydedildi.

OSMANİYE Merkez Karaçay Geçici Konaklama Merkezi'nde 1146 konteynerin oturuma hazır olduğu, 659'una ailelerin yerleştiğini ve nüfusun ise 3 bin 729 olduğu kaydedildi. Vali Erdinç Yılmaz, Türkiye'nin en büyük, donatıları en iyi olan konteyner kentinin inşa edildiğini belirterek, 'Kıymetli hemşerilerimize en iyi hizmetleri sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Konteyner Kent'te incelemelerde bulunarak, depremzedelerle görüştü. Ziyarette Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut da yer aldı. Vali Yılmaz ilk olarak devam eden çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan'dan bilgi aldı. Vali Yardımcısı Erdoğan, yapılmakta olan dükkanlar ve biri çocuk diğeri yetişkin olmak üzere iki kütüphanedeki çalışmalar hakkında Vali Yılmaz'ı bilgilendirdi.

Daha sonra depremzedelerle görüşen Vali Yılmaz, depremden etkilenenlerin rahat edebilmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi. Vali Erdinç Yılmaz, ziyaretinin son bölümünde Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Sevda Yılmaz ile birlikte depremzede çocuklara oyuncak hediye etti. (DHA)