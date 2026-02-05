Haberler

Osmaniye'de "6 Şubat Depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Güncelleme:
Osmaniye'deki bir alışveriş merkezinde, '6 Şubat Depremleri' temalı fotoğraf sergisi açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı gönüllü arama kurtarma ekiplerinin deprem sahasındaki çalışmaları sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu vurguladı.

Osmaniye'de "6 Şubat Depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan gönüllü arama kurtarma ekiplerinin deprem sahasında yürüttüğü çalışmalara ait fotoğraflar yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, serginin açılışında, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından 30 fotoğrafın yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

