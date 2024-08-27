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Osmaniye'de 52 Yıldır Takas Yöntemiyle Geçimini Sağlayan Esnaf

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Osmaniye'de çarşı esnafı Ali Karayılan, 52 yıldır köy köy dolaşarak takas yöntemiyle aldığı ürünleri satarak geçimini sağlıyor. Karayılan, kıyafet karşılığında tavuk, yumurta, tereyağı, peynir alıyor ve bu ürünleri tezgahında satıyor.

OSMANİYE'de çarşı esnafının tanınmış simalarından Ali Karayılan (77), 52 yıldır köy köy dolaşarak 'takas' yöntemiyle aldığı ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

Evli, biri kız 4 çocuk babası Ali Karayılan, 32 yıldır Atatürk Caddesi'nde, kaldırım kenarında aynı yerde tezgah kuruyor. Köy köy dolaşarak kıyafet karşılığında tavuk, yumurta, tereyağı, peynir alan Karayılan, bu ürünleri Osmaniye kent merkezindeki tezgahında satıyor. Ali Karayılan, "Çocuklarımla köylerde giysi satıyoruz. Karşılığında da yumurta, tereyağı, çökelek, tavuk gibi ürünlerden alıyoruz. Köy tavuğunu da yine kesip, temizleyip satıyoruz. Hiç kimseye muhtaç olmadan, 52 yıldır bu işi yapıyorum. 32 yıldır da Atatürk Caddesi'nde tezgah kuruyorum. Köylerden aldığım ürünü burada satıyorum, sağlık imkan verdiği sürece de devam edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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