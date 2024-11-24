Osmaniye'de 50 Çocuğa Sünnet Şöleni Düzenlendi
Osmaniye'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sünnet şöleninde 50 çocuk sünnet ettirildi. Etkinliğe katılan çocuklara hediyeler verildi ve İl Başkanı, bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Osmaniye'de düzenlenen etkinlikte 50 çocuk sünnet ettirildi.
Ak Parti Osmaniye İl Başkanlığınca, Vali Kerem Al Karaçay Kültür Parkı'nda organize edilen sünnet şölenine 50 çocuk ve aileleri katıldı.
Etkinlikte sünnet ettirilen çocuklara hediye verildi.
İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, şöleni geleneksel hale getirmeyi istediklerini belirtti.