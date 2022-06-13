Osmaniye'de 5 bin 800 makaron ele geçirildi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 47 kilogram tütün ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 47 kilogram tütün ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin depo kısmında kaçak makaron doldurularak satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 5 bin 800 makaron, 47 kilogram tütün ile makaron doldurmakta kullanılan malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. AA / Menderes Özat - Güncel Hisarcık Osmaniye Kadirli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye'de 5 bin 800 makaron ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.