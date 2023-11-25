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Osmaniye'de 48 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Osmaniye'de polis ekiplerinin durdurduğu kamyonda 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü ve yanındaki kişi tutuklandı.

Osmaniye'de 48 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerinin durdurduğu kamyonda 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü ve yanındaki kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda Diyarbakır'dan Adana'ya giden A.E. idaresindeki bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu.

Yapılan arama sonucunda 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Kamyon sürücü A.E. ile yanında bulunan M.Ç. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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