Osmaniye'de 41 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de 41 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye'de 41 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'de 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü M.T'nin saklandığı adresi belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Araştırma, Jandarma, Osmaniye, JASAT, Güncel, Haberler

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