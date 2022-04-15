Osmaniye'de 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kadirli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

KADİRLİ, OSMANİYE (AA) - Kadirli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın ilçe merkezinde saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan S.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Menderes Özat - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Haberler

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