Osmaniye'de 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Osmaniye'de kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "cinsel istismar" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.B.S'nin Toprakkale ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Fiziki takip sonucu yakalanan İ.B.S, cezaevine teslim edildi.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel