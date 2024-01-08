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Osmaniye'de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, tırdaki çantada 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Ö.H. idaresindeki tırı durdurup aradı.

Tırdaki çantada 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve araçtaki 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Narkotik Suçlar Gözaltı Güncel Haberler

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