Osmaniye'de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, tırdaki çantada 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Ö.H. idaresindeki tırı durdurup aradı.
Tırdaki çantada 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve araçtaki 1 kişi gözaltına alındı.