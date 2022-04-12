OSMANİYE'DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA, 3'Ü POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

BAHÇE, OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde trafik kazasına giden polis ve Karayolları Müdürlüğü ekibinin araçlarına TIR çarptı. Kazada, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 NL 223 dorse plakalı TIR, havanında yağışlı olması nedeniyele kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan karayollarına ait 33 B 8739 plakalı kamyonet ve trafik polisi aracına, aynı yönden gelen ve kazayı fark etmeyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AYG 848 plakalı TIR çarptı. Kazada, polis aracındaki 3 trafik polisi ile TIR sürücüleri yaralandı. İkinci kaza ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.