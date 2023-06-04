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Osmaniye'de 39 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'de 39 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Osmaniye'de hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması sırasında şüphelendikleri Y.G'nin kimlik bilgilerini kontrol etti.

Hırsızlık suçlarından 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen hükümlü, gözaltına alındı.

Y.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler

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