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Osmaniye'de 36 yıldır kullanılan traktör

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çiftçilik yapan İhsan Yavuzarslan, 1950'lerde üretilen, hurda fiyatına satın alıp tamir ettiği traktörünü hem tarımda hem de günlük işlerinde kullanıyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çiftçilik yapan İhsan Yavuzarslan, 1950'lerde üretilen, hurda fiyatına satın alıp tamir ettiği traktörünü hem tarımda hem de günlük işlerinde kullanıyor.

Mehmetli beldesinde yaşayan 61 yaşındaki Yavuzarslan, 1988'de bir galeriyi gezerken Massey Ferguson marka eski model bir traktörün hurdaya ayrıldığını gördü.

O dönem motor ustalığı da yapan Yavuzarslan, gaz yağıyla çalışan traktörü satın alarak tamir ve bakımını gerçekleştirdi, motorunu da dizelle değiştirdi.

Yavuzarslan, traktörü, erik, elma ve nar yetiştirdiği bahçesi ile sebze üretimi yaptığı tarlasında kullanmaya başladı.

Traktöre bağladığı römork sayesinde kendisinin ve komşularının eşyaları ile tarım ürünlerini taşıyan Yavuzarslan, emektar traktörünü 36 yıldır kullanıyor.

"Aracıma çok özenenler, isteyenler var ama satmadım"

Evli ve 4 çocuk babası İhsan Yavuzarslan, AA muhabirine, 1988'de hurda fiyatına satın aldığı traktörün kendisini hiç yolda bırakmadığını söyledi.

Traktörü tarımda ve eşya taşımada kullandığını dile getiren Yavuzarslan, "Traktörüm hem benim hem de komşularımın işini görüyor. Her şeyimi onunla yapıyorum. Traktörümden çok memnunum." dedi.

Yavuzarslan, traktörü satın almak isteyenler olduğunu belirterek, "Aracıma çok özenenler, isteyenler var ama işimizi gördüğü için satmadım. Geçen yıl 100 bin lira veren, yerine yenisini teklif edenler oldu. Bu traktör bahçede, bağda kullanmak için daha elverişli ve ekonomik olduğu için kimseye vermedim." diye konuştu.

Emektar aracını yaşamı boyunca kullanmak istediğini dile getiren Yavuzarslan, traktörü çocuklarına miras bırakacağını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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