Osmaniye'de 35 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı
Osmaniye'de 41 suç kaydı bulunan ve 35 yıl hapis cezasıyla aranan C.G., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
Osmaniye'de kesinleşmiş 35 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, 41 suç kaydı bulunan, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.G'yi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.
Firari hükümlü, jandarma ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonla yakalandı.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan C.G. daha sonra cezaevine teslim edildi.