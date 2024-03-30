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Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

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Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak benzinlikte bırakıp kaçtığı minibüste, 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde 5, uygulama noktasında arama yaptıkları 2 araçta da 14 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 aracın sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan 34 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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