Osmaniye'de 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "konut veya eklentilerinde yağma" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.O.A'nın kent merkezinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Fiziki takip sonucu yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel