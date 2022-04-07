Osmaniye'de 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "konut veya eklentilerinde yağma" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.O.A'nın kent merkezinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki takip sonucu yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, JASAT, konut, Güncel, Haberler

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