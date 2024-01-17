Osmaniye'de 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, bir otomobilde 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve zanlılardan biri tutuklandı.
Osmaniye'de 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik detektör köpeği yardımıyla araçta yapılan aramada 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla. serbest bırakıldı.