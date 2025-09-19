Haberler

Osmaniye'de 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 00.15'te 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

