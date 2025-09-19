Osmaniye'de 3.8 Büyüklüğünde Deprem

OSMANİYE'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 00.15'te 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.