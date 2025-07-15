Osmaniye'de 3.5 Büyüklüğünde Deprem

OSMANİYE'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 23.32'de merkez üssü Osmaniye merkezde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.