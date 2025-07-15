Osmaniye'de 3.5 Büyüklüğünde Deprem

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Osmaniye'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Deprem, 6.97 kilometre derinlikte kaydedildi.

OSMANİYE'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 23.32'de merkez üssü Osmaniye merkezde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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