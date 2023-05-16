Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem

OSMANİYE'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, Vali Erdinç Yılmaz herhangi bir olumsuzluğun olmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Osmaniye kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.22'de oldu. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremin ardından yapılan araştırmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı. Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Değerli hemşerilerim, Osmaniye'mizde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takiplerimiz devam etmektedir. Bütün hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.