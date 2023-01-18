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Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem

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Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem

OSMANİYE'de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OSMANİYE'de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.22'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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