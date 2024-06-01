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Osmaniye'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Osmaniye'de çeşitli suçlardan 29 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü, akrabasının evinde saklanırken yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, hakkında çeşitli suçlardan 29 yıl hapis cezası bulunan İ.Ü'nün Osmaniye'deki bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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