Osmaniye'de 28 kilo 100 gram esrar ele geçirilen kamyonun şoförü gözaltına alındı

Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, şüpheli bir kamyonun içerisinde 28 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Kamyonun şoförü gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.