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Osmaniye'de 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi

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Osmaniye'de hakkında 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, hakkında "Çek ile karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Ö'nün kentte olduğunu belirledi.

Fiziki takip sonucu yakalanan E.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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