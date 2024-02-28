Osmaniye'de 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi
Osmaniye'de hakkında 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, hakkında "Çek ile karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Ö'nün kentte olduğunu belirledi.
Fiziki takip sonucu yakalanan E.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.