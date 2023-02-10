Osmaniye'de 26 yaşındaki kişi 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de bir kişi, binanın enkazından 91 saat sonra kurtarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de bir kişi, binanın enkazından 91 saat sonra kurtarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Osmaniye'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı. Deprem bölgesine Samsun ve İzmir'den giden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir'den itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla enkaz altında kalan 26 yaşındaki Murat Baloğlu'nun yeri kamera ile tespit edildi. Yürütülen çalışmanın ardından ekiplerin enkazdan sağ çıkardığı Baloğlu, sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / İlyas Gün Kahramanmaraş Osmaniye Güncel Haberler

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