Osmaniye'de 26 ayrı operasyonda 34 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 26 ayrı operasyonda, 34 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 29 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 26 ayrı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 bin 501 adet uyuşturucu hap, 364,70 gram eroin, 102,92 gram esrar, 88.82 gram bonzai ve 15,23 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi, 34 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE