Osmaniye'de 250 Bin Kaçak İlaç Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de 250 Bin Kaçak İlaç Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Osmaniye'de yapılan operasyonla son kullanma tarihi geçmiş ve uygun koşullarda saklanmayan 250 bin ilaç ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uygun koşullarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 250 bin ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.Ç.P, M.P. ve A.Y'nin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Adreslerde yasal mevzuata uygun şekilde saklanmayan ve son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen 250 bin ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
