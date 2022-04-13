Osmaniye'de '23 Nisan Coşkusu' temalı resim yarışması düzenliyor

Resim yarışmasına Osmaniye merkez ve merkeze bağlı tüm ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilecekler.

Yarışmaya katılan öğrenciler istedikleri teknik ve istedikleri boyutta kâğıtlara '23 Nisan' coşkusunu yansıtacaklar.

Çocuklarımızın yüreğindeki 23 Nisan'ı daha da anlamlandırmak amaçlı düzenlenen resim yarışmasına katılacak öğrencilerin yaptıkları resimleri 20 Nisan 2022 tarihine kadar Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Her öğrencinin sadece bir eserle katılabileceği ve dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceği resim yarışmasına katılım şartnamesi www.osmaniye-bld.gov.tr adresinden incelenebilecek veya (0328) 440 00 80 numaralı çağrı merkezini arayarak Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabileceklerdir.

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