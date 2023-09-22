Osmaniye'de 2 Milyon TL Değerinde 187 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gaziantep-Tarsus otoyolunda durdurdukları bir tırda yapılan aramada, şoför yatak kısmı ile kupanın altındaki gizli bölmelerde piyasa değeri 2 milyon TL olan 187 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Şoför İ.Y. gözaltına alındı.

Osmaniye'de piyasa değeri 2 milyon TL olan 187 kaçak telefon ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Gaziantep- Tarsus otoyolunda şüphe üzerine durdurdukları tırda yaptıkları aramada şoför yatak kısmı ile kupanın altındaki gizli bölmelerde piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 187 cep telefonu ele geçirdi. Şoför İ.Y. gözaltına alındı. - OSMANİYE