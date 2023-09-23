Osmaniye'de 19 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 19 kilogram esrar bulundu. Olay sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.