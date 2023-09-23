Osmaniye'de 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

OSMANİYE'de sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı, yapılan takiple durdurulan otomobilden 19 kilo esrar çıktı. Polisin takibi kameralara yansırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin yaptığı çalışmayla uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen S.K. ve V.K.'nın içerisinde bulunduğu otomobil, takibe alınıp durdurulmak istendi. Şüpheliler, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Uzun süren takiple araç durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 19 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.