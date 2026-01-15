Haberler

Osmaniye'de restorasyonu tamamlanan tarihi Ala Cami tekrar ibadete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tarihi Ala cami, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından törenle yeniden ibadete açıldı. Yetkililer, caminin özgün yapısının korunarak gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 1800 yıllık tarihi Ala cami, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, caminin yeniden ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da restorasyonu biten caminin ibadete açılmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "6 Şubat depremlerinde minare ve duvarlarından hasar almıştı. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özgün yapısı korunarak statik güçlendirmelerle gelecek nesillere daha güvenli şekilde aktarılacak biçimde gerçekleştirildi. Ayrıca orijinal taban mozaikleri de korunarak, halkımızın hizmetine yeniden sunulmuştur." diye konuştu.

Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyeleri kurdele keserek camiyi ibadete açtı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi

Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu