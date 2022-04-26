Osmaniye'de 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Osmaniye'de kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin kent merkezinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Fiziki takip sonucu yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel