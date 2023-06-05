Osmaniye'de 18 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 18 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 123 şüpheli yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 18 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.