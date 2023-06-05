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Osmaniye'de 18 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de 18 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 18 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 123 şüpheli yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 18 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 18 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 123 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2 adet sahte plakalı araç, 1 çalıntı araç, 5 adet tüfek, 4 adet tüfek fişeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet motosiklet, 9,43 gr metamfetamin, 1,17 bonzai, 6,76 gr eroin, 1,17 esrar ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 18 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler

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