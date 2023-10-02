Osmaniye'de 16 ayrı operasyonda 21 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 16 ayrı operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 16 ayrı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 8,05 kilogram skunk, 358 adet sentetik ecza, 539,3 gram bonzai, 40,59 gram esrar, 28,49 gram eroin, 7,19 gram metamfetamin, 1 adet hasas terazi, 2 bin 760 Türk Lirası para geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE