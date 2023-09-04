Osmaniye'de 15 ayrı operasyonda 18 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Osmaniye'de polisin düzenlediği 15 ayrı operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 18 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda metamfetamin, skunk, eroin, bonzai, esrar, sentetik ecza, tabanca ve para ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 15 ayrı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 67,83 gram metamfetamin, 145 kilo 450 gram skunk, 0,51 gram eroin, 14,44 gram bonzai, 4041,87 gram esrar, 56 adet sentetik ecza, 1 tabanca, 6 fişek ve 1 şarjör, 410 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE