Osmaniye'de 1490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Osmaniye'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı iki ayrı oto taşıma aracının dorsesindeki zulalardan 1490 paket gümrük kaçağı sigara çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gözaltına alınan iki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı iki ayrı oto taşıma aracının dorsesindeki zulalardan 1490 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulamada, şüphe üzerine iki ayrı oto taşıma aracı durduruldu. Yapılan detaylı aramada, dorse üzerindeki farklı noktalara gizlenmiş vaziyette 1490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan iki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)