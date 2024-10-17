Osmaniye'de 1460 Kilogram Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi
Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yapılan kontrollerde 1460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de 1460 kilogram kaçak tütün ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G'nin kullandığı minibüsü Bahçe ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçta yapılan incelemede 1460 kilogram tütün ele geçirildi.
Ekipler, sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.