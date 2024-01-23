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Osmaniye'de 14 Suriye uyruklu göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki 14 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, 3 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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