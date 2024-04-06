Osmaniye'de 14 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı

Osmaniye'de 14 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine A.G. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın yakıt deposu ve diğer gizli bölmelerinde toplam 14 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, poisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????