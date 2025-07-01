Osmaniye'de 14 Firari Şüpheli Yakalandı, 6'sı Tutuklandı

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Kadirli'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 14 firari şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Uygulamalarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve kesici aletler ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek, bir miktar uyuşturucu ile kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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