Osmaniye'de 1328 internet sitesine erişim engeli konuldu - Haberler

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Osmaniye'de 1328 internet sitesine erişim engeli konuldu

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de 1328 internet sitesine erişim engeli konuldu

Osmaniye'de jandarmanın çalışmasıyla internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 1328 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de jandarmanın çalışmasıyla internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 1328 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince yasa dışı bahis, dolandırıcılık, terör propagandası, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı gibi suçlar işlendiği belirlenen bazı internet siteleriyle ilgili çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 1328 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 41 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık, Jandarma, Osmaniye, Güncel, Haberler

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