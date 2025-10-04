Osmaniye'de 13 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuk motosikletle bahçe duvarına çarparak yaşamını yitirdi. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde motosikletle bahçe duvarına çarpan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Yukarı Karderesi köyünde Mehmet A'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Hasan Işlamaz - Güncel