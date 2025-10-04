Osmaniye'de 13 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, 13 yaşındaki Mehmet Alakel, komşusuna ait motosikleti izinsiz alarak dolaşırken kaza yaptı ve hayatını kaybetti. Olay, Yukarıkarderesi köyünde meydana geldi.
Kaza, ilçeye bağlı Yukarıkarderesi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Alakel komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti izinsiz alarak dolaşmaya çıktı. Bir süre motosikletle ilerleyen çocuk, direksiyon kontrolünü yitirip duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Alakel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.