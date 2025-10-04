Haberler

Osmaniye'de 13 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de 13 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, 13 yaşındaki Mehmet Alakel, komşusuna ait motosikleti izinsiz alarak dolaşırken kaza yaptı ve hayatını kaybetti. Olay, Yukarıkarderesi köyünde meydana geldi.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde Mehmet Alakel (13), komşusuna ait motosikleti izinsiz alıp gezerken duvara çarpıp hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yukarıkarderesi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Alakel komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti izinsiz alarak dolaşmaya çıktı. Bir süre motosikletle ilerleyen çocuk, direksiyon kontrolünü yitirip duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Alakel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı

Gözaltına alınan cani ağabey ve baba için gereken yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.