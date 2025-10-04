Osmaniye'de 13 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde Mehmet Alakel (13), komşusuna ait motosikleti izinsiz alıp gezerken duvara çarpıp hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yukarıkarderesi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Alakel komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti izinsiz alarak dolaşmaya çıktı. Bir süre motosikletle ilerleyen çocuk, direksiyon kontrolünü yitirip duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Alakel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.