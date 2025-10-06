Haberler

Osmaniye'de 13 Şüpheli Gözaltına Alındı, 6'sı Tutuklandı

Güncelleme:
Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 13 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi. 6 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, 2 kesici alet, çalıntı cep telefonu ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
