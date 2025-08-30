Osmaniye'de 12 Yaşındaki Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, ailesine konserve domates yapımında yardım eden Davut Şimşek'in (12) ayağına yorgun mermi isabet etti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonda domates konservesi yapan ailesine yardım eden Davut Şimşek'in ayağına yorgun mermi isabet etti. Şimşek'i kanlar içerisinde gören ailesi, kendi imkanlarıyla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Şimşek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.