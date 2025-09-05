Haberler

Osmaniye'de 12 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. İki şüpheli, tutuklandı.

Osmaniye'de bir hafif ticari araçta 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir hafif ticari aracı durdurarak aradı.

Aracın bagajında 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
